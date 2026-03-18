ファーウェイ・ジャパンは3月19日、Q1期の新製品群を発表する「2026年 Q1 新製品発表会」を開催しました。注目はランニング特化のスマートウォッチ「HUAWEI WATCH GT Runner 2」。このほか、イヤカフ型のオープンワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeClip 2」新色や、GREEN FUNDINGでクラウドファンディングを実施しているルーター新製品「HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro」も改めて紹介されました。展示されていた実機を写真で紹介します。20