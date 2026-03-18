AIに触る機会が増すにつれ、一般の生成AIのように社内データをもとにした生成AIが使えれば、どれほど生産的になるだろうか？大規模な企業では社内の情報も多く、これらを的確に探し出すことも困難になる。RAG(Retrieval Augmented Generation/検索拡張生成)技術がその要と期待されており、劇的な導入成果も数多く発表されているが、セキュリティやAI学習に利用されない機密の観点に加え、どのデータを社内で利用できるようにするの