メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県の東三河地方では、ダムの貯水率がゼロという異例の事態です。水の使用の制限が日に日に厳しさを増し、生活への影響が出ています。 東三河の暮らしを支える豊川用水の水源「宇連ダム」(愛知県新城市)は17日、貯水率がついに0％に。 7年ぶりの事態です。 ダムでは本来放流されない、ダム底にたまった貯留水をポンプで汲み上げ、豊川用水に送り込む作業が始まりました。 しかし貯