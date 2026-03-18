Rama Panteraが、初のEP『SHARNGA : Before the Arrow Flies』を、Daichi Yamamotoが代表を務めるレーベル・Andlessからのリリースした。同作には先行シングル「On & On」を含む全6曲を収録。客演にはDaichi Yamamotoが参加し、プロデュースにはDJ Mitsu The Beats、DJ SCRATCH NICE、METらが名を連ねる。幅広いビートスタイルを自在に乗りこなす確かなラップスキルと、力強さと等身大の遊び心を併せ持つリリックがRama Panter