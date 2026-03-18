アジア・コモディティ騰落率ランキング＝03/18営業日時点＝ 大連ポリエチレン 0.42％ 上海異形鉄筋 0.25％ 大連とうもろこし 0.12％ 上海重油 -0.23％ 上海銅 -1.21％ 上海ゴム -1.93％ ＊数値は前日比％