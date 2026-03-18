イラク・トルコ・パイプライン（ITP）が、当初は1日25万バレルのペースで再開へ＝イラク国営通信 ※ITPは最大容量で1日あたり120万バレルの供給能力を持ち、これは世界の総供給量の約0.5%に相当する。これは、ホルムズ海峡を経由する1日あたり約2100万バレル、供給量の約20%という規模には到底及ばない。