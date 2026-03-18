ユーロドル一時１．１５２３レベル、本日の安値を広げる＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ユーロドルは一時1.1523レベルと本日の安値を広げた。原油先物が９２ドル付近から再び９３ドル台に上昇しており、ドル相場は敏感に反応したもよう。ポンドドルも安値を1.3348レベルに小幅広げた。 EUR/USD1.1526GBP/USD1.3350