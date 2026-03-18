ATV-SG1 オーディオテクニカは、オンカメラショットガンマイク「ATV-SG1」「ATV-SG1LE」の2機種を3月27日に発売する。直販価格はATV-SG1が32,670円、ATV-SG1LEが16,940円。期間限定で20％ OFFとなる発売記念キャンペーンも3月18日より実施している。直販サイトでは、製品ページに記載されているクーポンコードを入力することで値引きされる。 両モデルともに、指向性の高い100mm長の音響管と