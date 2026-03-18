高知県内の国公立大学のトップをきって3月18日に高知工科大学で卒業式が行なわれました。高知工科大学では今年度（2025年度）、システム工学群など学士課程の4つの学群と大学院などからあわせて596人が卒業します。18日に香美キャンパスでおこなわれた卒業式では、それぞれの課程の卒業生代表に学位記が手渡されたあと、蝶野成臣学長が「世界に出て多様性の中で素晴らしい経験を積んで、未来を担うグローバルリーダ