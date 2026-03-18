中東情勢が緊迫化している影響で山形県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均小売価格は198.5円と前の週より28.4円の大幅な値上がりとなりました。これは全国最高値で、県内では記録が残る2004年6月以降最も高くなりました。資源エネルギー庁が発表した16日時点の県内レギュラーガソリンの平均小売価格は1リットルあたり198.5円で、前の週より28.4円の大幅な値上がりとなりました。値上がりは3週連続で、