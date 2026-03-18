◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節千葉―ＦＣ東京（１８日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１東地区９位の千葉（勝ち点５）と３位のＦＣ東京（同１２）が対戦する。両者のＪ１公式戦での対戦は２００９年以来１７年ぶりで、フクアリで対戦した０９年１１月２２日の試合は千葉にとって降格前最後のＪ１勝利（２〇１）だった。直近では２４年の天皇杯３回戦で対戦。その時は後半追加タイムに途中出場の千葉・ＦＷ呉屋大翔が決勝ゴ