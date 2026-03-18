韓国の左派が、「誤った判決」を下した裁判官に刑事罰を科す「法歪曲罪」などを制定した。李在明（イ・ジェミョン）大統領に対する有罪判決を阻止するため、司法支配に乗り出したのだ。韓国観察者の鈴置高史氏は「隣の国の民主主義は崩壊に向かう」と警告する。標的は最高裁長官鈴置：韓国国会は2月26日から28日の3日の間に相次いで「司法改革3法」を可決しました。与党「共に民主党」が推進していた法律で、過半数の議席の力に