◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第７節東京Ｖ―川崎（１８日・味スタ）東京Ｖがホームで川崎と対戦する。前節の浦和戦では立ち上がりから全員がハードワークを続け、ＦＷ染野のゴールで１―０で勝利し、連敗を２で止めた。今季２度目の連勝を目指す川崎戦は、日本人最年長指揮官の城福浩監督が３月２１日に６５歳の誕生日を迎えることから、６４歳ラストマッチとなる。「高いレベルの志をしっかり見せる準備をするのみで