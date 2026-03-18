タレントの本田紗来が１８日、横浜市内で行われた没入型体験施設「ワンダリア横浜ＳｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙＵｍｉｏｓ」メディア発表会に、姉の女優・本田望結、「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾とともに出席した。先日高校を卒業したばかりの本田は、髪の毛を茶髪に染めて登場。「髪の毛も人生で初めて染めたり、ネイルもできたり、今とっても楽しいです」と笑顔。藤森は「いい色！かわいいじゃないですか」と絶賛した。