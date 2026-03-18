昆虫レーダーネットワークのデータ表示画面。（１月２１日撮影、海口＝新華社記者／陳子薇）【新華社海口3月18日】中国海南省三亜市で、農作物に被害をもたらす渡り性害虫の監視と研究が本格化している。中国農業科学院のチームが、昆虫レーダーなどを活用し、飛来状況の把握や早期警戒に取り組んでいる。同市では、上空2千メートル以内を飛行する昆虫をレーダーで捉え、個体数や飛行高度、速度、羽ばたきの周波数などのデータ