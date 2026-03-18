ダンスボーカルグループ・M!LK（佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）の冠番組『M!LKじゃん！』（ABCテレビにて毎週火曜 深夜放送・関西ローカル）がスタジオを飛び出し、15日にABCテレビの隣にある大阪・堂島リバーフォーラムで番組イベントを開催した。【写真】『M!LKじゃん！』初番組イベントの模様同番組は、M!LKがお悩みを抱える人たちを笑顔にするために大奮闘する番組。これまで「誰かのために汗をか