災害などで、自分の携帯電話がつながらなくなったときに、ほかの携帯キャリアの電波が届いていれば、一時的にその通信サービスを利用できるようになります。NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク、楽天モバイルなどは、災害や通信障害などの非常時に自社の通信網を他キャリアの利用客にも提供する「JAPANローミング」を、4月1日から開始すると発表しました。「JAPANローミング」は、被害状況などに応じて、110番や119番などに電話をかけ