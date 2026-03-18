フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。自ら行うメイクの動画を披露しました。【写真を見る】【 中川安奈 】「すっぴんからメイク完成まで」「ずっとやってみたかった」メイクする様子を動画で公開中川さんは「すっぴんからメイク完成まで」「ずっとやってみたかったメイク動画作ってみました」と綴り、メイクをする様子を動画で公開しています。 公開された動画では、バスローブ姿の中川さんがク