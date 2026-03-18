声優プロダクションの「青二プロダクション」は18日、公式サイトを通じて、アニメ『キン肉マン』シリーズなどで活躍した、声優の北川米彦さんが5日に肺炎のため死去したことを報告しました。94歳でした。【写真を見る】【 訃報 】声優・北川米彦さん（９４）死去アニメ作品『キン肉マン』『まじかる☆タルるートくん』や洋画吹替などで活躍公式サイトでは、「弊社所属北川米彦儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いた