いよいよ2026年3月19日、JR関内駅の目の前に大規模複合街区「BASEGATE横浜関内」がオープンします。飲食ゾーン、ホテル、常設型ライブビューイングアリーナなど、幅広いジャンルで構成されたこの施設。中でも、屋内のお出かけスポットとして注目なのが、没入型体験施設「ワンダリア横浜 Supported by Umios」です。オープンに先駆け開催された報道陣向けの内覧会で、一部のエリアが先行公開されました。オープンへの期待が膨らむ没