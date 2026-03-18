JR大阪駅の「南側」が、エンタメと食の拠点へと生まれ変わります。2026年4月5日（日）、ルクア大阪の3館目となる新館「LUCUA SOUTH（ルクア サウス）」を第1期開業します。 注目は、10階から13階に展開される国内最大級のキャラクターゾーン「LUCUA キャラクターズワールド」。4月の第1期ではポケモンやニンテンドーなどの既存人気店が先行スタートし、2026年秋にはスクエニやマイクラなど29の新規店舗が加わる圧巻のスケールです