３月２７日付で東証グロース市場に新規上場予定のセイワホールディングスの公開価格が、仮条件（１２３０～１２５０円）の上限である１２５０円に決定した。 同社は、後継者不在である中小企業のＭ＆Ａを連続的に行い、独自の仕組みでバリューアップを行う製造業特化型の事業承継プラットフォーマー。モノづくりにおいてニッチトップになり得る特徴を有しながらも、後継者の不在などで