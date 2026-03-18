瀬戸内地方は低気圧や前線の影響で、雨が降っています。18日夜も雨雲がかかるでしょう。 19日の明け方まで広く雨が降りますが、その後は天気が回復する見込みです。昼前からは次第に晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で10度の予想です。18日朝よりも5度程度気温が高くなります。日中の最高気温は岡山と高松で18度、津山で16度でしょう。18日よりも5度以上気温が高くなります。日ごとの寒暖差が大きくなる