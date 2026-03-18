A3ノートリミングサイズブラック 株式会社ケンコー・トキナーは、アルミ額縁「ギャラリー」シリーズの新製品として、「A3ノートリミングサイズ」および新色「ブラック / ホワイト」を3月19日（木）に発売する。 今回新たに追加された「A3ノートリミングサイズ」は、マットの窓抜きのアスペクト比が約2:3に設定されている。これにより、撮影時の印象やこだわりの構図を変えるこ