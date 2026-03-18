国際線の機内持ち込み基準に対応したthinkTANKphotoのローリングバッグ「エアポート アドバンテージ XT」が、Amazonで27%OFFのセール中となっている。3月18日（水）現在、参考価格が5万8,080円のところ、4万2,236円で購入可能だ。 2019年11月に発売されたロングセラーモデル。レンズを装着したグリップ付きのレンズ交換式カメラ2台、交換レンズ5～8本、17インチクラスのノートPCな