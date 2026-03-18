名古屋工業大学は、工学部の後期日程の入学試験で、2つの科目で出題ミスがあったと発表しました。 【写真を見る】名古屋工業大学の入学試験で2科目出題ミス 受験者全員「正解扱い」で合否判定 “答えが複数存在”可能性ある問題も 出題ミスがあったのは、3月12日と13日に名古屋工業大学で実施された、工学部の一般選抜後期日程の試験です。 2科目でミスがあり、物理の試験では問題文の中に「問2（7）で求めた距離」と記載すべき