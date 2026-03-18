現地３月18日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンがと韓国と対戦する。この試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。グループステージを３戦全勝で勝ち上がったなでしこジャパンは、15日に行なわれた準々決勝のフィリピン戦にも７−０で快勝した。開催国オーストラリアが待つファイナル進出を懸けた運命の“日韓戦”に、キャプテンの長