【空気清浄機で変わる家の空気学・1】いまや日本人の2人に1人が花粉症といわれる時代。「窓を閉めているのに鼻がムズムズする」という経験、ありませんか。花粉の侵入をゼロにするのは難しいからこそ、「入った花粉をどう取るか」がカギ。そんなとき、活躍するのが空気清浄機です。大きく3タイプあるので、それぞれ得意なことを紹介します。●窓を閉めても花粉は入ってきます実は室内に入る花粉の約6割が換気口や窓のすき間から