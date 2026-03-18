セリエA屈指のセンターバックが、今夏の移籍市場の主役となる可能性がある。現地3月17日、イタリア紙『Gazzetta dello Sport』は、バルセロナがインテルのイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニの獲得に関心を示していると報じた。バストーニは2017年夏にアタランタから加入。レンタル移籍を経て2019年夏に合流すると、１年目からレギュラーの座を確保した。積極的な攻撃参加と高精度のフィード、対人・空中戦の強さを