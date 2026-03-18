こんな理由で?原作改変?は起きている？テレビ業界のリアルな現場を描いた注目作！【漫画】本編を読む漫画原作をドラマ化、映画化、アニメ化。1人が制作した漫画が、多くの制作者の手によって新しい形として再現される。そこで起きる改変は、どのような理由で起こるのか？のりば(@MangaNoriba)さんが実体験をもとに描いた漫画「なぜ?原作改変?は起こるのかの話」を投稿すると、Xでは144万のいいね(2026年3月17日時点)がつき、ユーザ