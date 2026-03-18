18日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は879枚だった。うちプットの出来高が585枚と、コールの294枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の106枚（280円安495円）。コールの出来高トップは7万5000円の29枚（1円高3円）だった。 コールプット 出来高前日