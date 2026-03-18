18日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は119枚だった。うちプットの出来高が82枚と、コールの37枚を上回った。プットの出来高トップは4万8500円の50枚（1220円）。コールの出来高トップは6万円の15枚（355円高1055円）だった。 コールプット 出来高前日比 価