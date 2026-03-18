リニカル [東証Ｓ] が3月18日大引け後(17:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の17億円の赤字→23.7億円の赤字(前期は5.3億円の赤字)に下方修正し、赤字幅が拡大する見通しとなった。赤字額は前期末の純資産を32.8％毀損する規模となった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の7.7億円の赤字→14.5億円の赤字(前年同期は2