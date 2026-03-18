ドジャースの佐々木朗希投手が17日（日本時間18日）、米アリゾナで行われたロイヤルズとのオープン戦に先発登板。特別ルールによる再登板を含め、計3回1／3を投げて4安打3失点、4四球5三振という内容だった。この日も突如として四球を連発するなど、制球面での不安定さは改善されず、デーブ・ロバーツ監督も苦言を呈した。 ■ストライク率は54％ 佐々木は初回、1四球を与えたものの2三振を奪い、