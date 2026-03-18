台湾メディアのETtodayは17日、台湾の女優ホアン・ウェイティン（黄薇渟）（38）が日本でスノーボードをしていた際に思いがけない事故に遭遇したと報じた。ホアン・ウェイティンが自身のSNSで明かしたところによると、東京ドームで行われた野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の1次ラウンドを観戦した後、北海道のニセコに行きスノーボードを楽しんでいた。しかし、滑っていた途中でコントロールを失って宙に投げ出さ