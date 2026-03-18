『イモトのWiFi』で知られるモバイルルーターのレンタル事業を展開する「エクスコムグローバル」の西村誠司社長が18日、『イモトのWiFi』公式TikTokを更新。消費者庁から景品表示法違反の指摘を受けたことについて謝罪した。【動画】謝罪＆いきさつを細かく説明する西村誠司社長同社については3月12日、消費者庁が、エクスコムグローバルに対し、1億7262万円の課徴金納付命令を出した。消費者庁は2024年2月、不適切な調査をも