10年ぶりのリーグ優勝、そして日本一へ――。35歳ベテランの存在はチームにとって必要不可欠だと考える。2016年、誰もが想像していなかった6月24日時点で首位・ソフトバンクと最大11・5ゲーム差という位置からの猛追での大逆転優勝。日本ハムの中島卓也内野手はその歓喜の中にいた。当時25歳だった。前年15年には盗塁王とベストナインのタイトルを獲得するなど、攻守で貢献。西川と“ハルタク”の愛称で知られ、甘いマスクで女