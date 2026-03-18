記者会見する関経連の松本正義会長＝18日午後、大阪市北区関西経済連合会の松本正義会長は18日、大阪市内で記者会見し、大阪・関西万博の会場跡地で記念館の整備が決まったことを歓迎した。万博の内容を次世代に継承する必要があるとして会期中から整備構想を訴えており、大阪府市が関経連の意見に同意したと説明。展示内容にも「アイデアを出したい」と語った。記念館は跡地のうち大阪府市が整備する公園エリアで、一部保存が