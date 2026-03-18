豊田通商は１８日、アフリカのナミビアで進められているレアアース（希土類）の開発事業に参画すると発表した。独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構（ＪＯＧＭＥＣ）による調査では、電気自動車（ＥＶ）を始めとする電動車のモーターに使われるジスプロシウムなどの存在が確認されており、豊田通商は２０２６年度中に商業化について判断する考えだ。ＪＯＧＭＥＣの権益の一部を引き継ぎ、日本向けの供給を目指す。ＪＯＧ