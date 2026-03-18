日本代表としてWBCに出場していたソフトバンクの周東佑京外野手が18日、予定より1日早くチームに合流した。2大会連続の出場。今大会は4試合で打率・500（4打数2安打）、1本塁打、3打点、3盗塁だった。準々決勝でベネズエラに敗れる悔しい結果となったが「あのメンバーと日本代表として一緒に野球ができたことを凄く誇りに思います」と振り返った。自らの大きな財産となる1カ月だった。“世界との差”を問われると「みなさん