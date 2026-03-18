3月18日、鈴木亮平が主演を務める映画『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜CAPITAL CRISIS』の新キャストが発表された。人気シリーズの3作めとあって期待が高まるが、“集合ビジュアル”がSNSをざわつかせている。同作は、2021年にTBS系日曜劇場で放送されたドラマ『TOKYO MER〜走る緊急救命室〜』の劇場版。車内での手術もおこなえる緊急救命室で働くチーム「TOKYO MER」が、事故や災害、事件現場へ急行し、「死者をひとりも出さな