ワールド・ベースボール・クラシック野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は17日（日本時間18日）、米マイアミのローンデポ・パークで決勝が行われ、世界ランク3位の米国が同5位のベネズエラに2-3で敗れた。4打数無安打だった主将のアーロン・ジャッジ外野手に米ファンから厳しい声が殺到する一方、昨季メジャー本塁打王の意外な成績に衝撃が広がっている。前回大会に続き、またも決勝で涙した米国。頼みのジャッ