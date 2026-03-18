３・２９両国国技館で行われるプリンセス・オブ・プリンセス選手権試合の前哨戦がテキサスに舞台を移して行われ、王者・渡辺未詩が主導権を握った。１７日（現地時間）の米オースティン大会で行われたタッグ戦は、渡辺＆辰巳リカ組が上福ゆき＆荒井優希組と激突。両国で渡辺に挑戦する荒井は、渡辺にサソリ固めを決める見せ場を作ったが、辰巳のカットに阻まれ決定打には至らず。さらに救出に入った上福も白昼夢の連係で排除さ