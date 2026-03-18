阪神・森下翔太が2ランHR野球日本代表「侍ジャパン」はワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに敗れ、ベスト8敗退となった。代表だった森下翔太は所属チームの阪神に戻り、18日のロッテ戦に「3番・右翼」で先発出場。3回にレフトスタンドへ2ランを放った。ベンチではあるポーズを披露し、ファンを驚かせた。3回2死二塁の場面。低めのカーブを捉えた。豪快に振り抜いた打球は阪神ファンの待つ左翼ス