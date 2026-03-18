女優の尾野真千子が意外な姿を見せ、話題になっている。沖縄県の今帰仁村（なきじんそん）にある、今帰仁の農産物直売所と農家レストランが併設された「今帰仁の駅そ〜れ」の公式Instagramが、3月16日に更新。《おはようございます目利きの職人の腕で、本日の北山食堂のメニューが美味しくなります。毎回、今帰仁産朝採れの野菜お買い上げありがとうございます。（ニヘ〜ドォー）朝から、お客様にも、スタッフにも元気を、