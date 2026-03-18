第６回ＷＢＣで世界一奪還を目指した米国代表は２大会連続の準優勝に終わった。１７日（日本時間１８日）に米マイアミで行われた決勝でベネズエラに２―３の惜敗。２点を追う８回に準決勝まで打率１割台と低迷していた主砲・ハーパー（フィリーズ）の２ランで同点に追いつくも、直後の９回に救援陣が勝ち越し点を献上して悔しい敗戦を喫した。あと一歩のところで悲願成就とはいかなった。同点の９回、セオリーであれば守護神を