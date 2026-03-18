Image:mi.com こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。楽天市場では、最大50％と高ポイント還元イベント｢楽天スーパーDEAL｣を開催中。本日2026年3月18日は、長時間利用とスピーディーな充電を実現した、Xiaomi（シャオミ）の最新スマートフォン「POCO X8 Pro Max」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品 POCO X8 Pro Max スマー