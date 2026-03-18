ベネズエラ出身で巨人のブライアン・マタ投手（２６）が１８日、ＷＢＣで初優勝を果たしたベネズエラ代表に祝福のコメントを寄せた。ベネズエラ代表は同日（現地時間１７日）、マイアミのローンデポ・パークで行われた決勝戦で米国を３―２で破り、初の栄冠を手にした。取材に応じたマタは「当然、自分の国のチームがマイアミで出した結果っていうのは本当にうれしいですし、幸せな気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。