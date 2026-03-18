サラヤは、自動で出てくる泡ハンドソープディスペンサー「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」を2026年3月16日（月）より発売しました。価格はオープンプライスで、公式オンラインサイトでの販売価格は3608円（税込）。 「サラヤ ノータッチ ハンドソープディスペンサー」 記事のポイント センサータイプのハンドソープディスペンサーは、自動で泡が出るので衛生的に使えます。本体は防水仕様で、丸ごと洗え