東京女子プロレスの３・２９両国国技館大会で行われるプリンセスタッグ王座戦へ向けた最初で最後の前哨戦で、挑戦者ジ・インスピレーション（ジェシー・マッケイ＆キャシー・リー）が快勝発進を決めた。１７日の米オースティン大会で上原わかな＆中島翔子組と対戦。世界を股にかけてきたコンビネーションを存分に発揮し、最後は上原に合体技アイドライザーを決めて３カウントを奪取した。試合後の調印式ではキャシーが「その